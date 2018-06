Frankfurt/Main (dpa) - Nach der kleinen Pause am Vortag hat die Erholung im Dax am Dienstag wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 1,29 Prozent im Plus bei 9410 Punkten.

Für den MDax ging es um 0,76 Prozent hoch auf 16 517 Punkte, und der TecDax gewann 0,84 Prozent auf 1239 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,99 Prozent zu Buche.

Die Anleger warten mit Spannung auf die Anhörung der neuen US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Repräsentantenhaus am Nachmittag. Sie setzen darauf, dass sie den lockeren Kurs ihres Vorgängers Ben Bernanke fortsetzt. Manche hoffen mit Blick auf die zuletzt gemischten Signale vom US-Arbeitsmarkt gar auf eine langsamere Drosselung seiner konjunkturstützenden Anleihekäufe.

Im Dax nahmen BMW und Daimler dank positiver Analystenkommentare mit Kursgewinnen von 1,37 beziehungsweise 2,31 Prozent vordere Plätze ein. BMW berichtete zudem ein starkes Absatzwachstum für den Januar, und die Stuttgarter fahren derzeit Sonderschichten für die Produktion der neuen C-Klasse. Derweil schafften die Volkswagen-Titel (VW) nach einer Abstufung nur ein Plus von 1,27 Prozent. Beim Reifenhersteller und Autozulieferer Continental sorgten Nachwirkungen einer am Montagnachmittag angekündigten Milliarden-Übernahme und positiv aufgenommene Resultate des französischen Rivalen Michelin für Kursgewinne von 2,07 Prozent.

Mit Metro und Bilfinger legten zwei MDax-Unternehmen eigene Zahlen vor. Die Metro-Titel büßten als Schlusslicht 3,27 Prozent ein, nachdem der Handelskonzern für das wichtige Weihnachtsquartal endgültige Zahlen vorgelegt hatte. Demnach gingen Umsätze und Ergebnisse zurück. Die Bilfinger-Titel sackten um 1,55 Prozent ab. Börsianer monierten die schwache Leistung des Mannheimer Bau- und Industriedienstleisters im vergangenen Jahr. Auch die Ziele für 2014 stießen zum Teil auf Kritik.