Berlin (AFP) Die Gewerkschaften des öffentlichen Diensts gehen mit einer Lohnforderung von 3,5 Prozent in die nächste Tarifrunde für die 2,1 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen. Die Forderung addiere sich auf 7,45 Milliarden Euro, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske am Dienstag in Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) rechnet nach eigenen Worten mit "schwierigen Verhandlungen".

