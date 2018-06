Moskau (AFP) Mit einer Anspielung auf die NS-Propaganda anlässlich der Olympischen Spiele 1936 in Berlin hat sich ein Kommentator der Winterspiele im russischen Sotschi Ärger eingehandelt. Der Vize-Präsident des russischen Parlaments, Wladimir Wassilijew, forderte am Dienstag eine Entschuldigung des Bloggers Viktor Schenderowitsch, der für den Kreml-kritischen Radiosender Echo Moskau arbeitet. Dessen versteckter Vergleich zwischen den Spielen in Sotschi und Berlin seien "faschistisch" und eine "Beleidigung" der Weltkriegsveteranen, die gegen Hitler-Deutschland gekämpft hätten, kritisierte Wassiliew laut der Nachrichtenagentur Itar-Tass.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.