Athen (AFP) Mit einer simplen Antwort auf eine Journalisten-Frage während der Berlinale hat sich Hollywoodstar George Clooney einen Kurzurlaub in Griechenland verdient. Bei der Präsentation seines Films "Monuments men" wurde Clooney bei dem Filmfestival gefragt, ob er eine Rückgabe der berühmten Reliefs und Figuren des Athener Parthenon-Tempels aus dem British Museum in London befürworte: "Ja, das wäre eine gute Idee, Sie sind im Recht", antwortete Clooney bei der Pressekonferenz. In Griechenland kannte die Begeisterung daraufhin keine Grenzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.