Brüssel (AFP) Der Gentechnik-Experte der Grünen im Bundestag, Harald Ebner, hat die Bundesregierung aufgefordert, bei der Abstimmung über den Anbau der umstrittenen Genmaissorte 1507 in Brüssel mit Nein zu stimmen. "Jetzt kommt es darauf an, auch das deutsche Gewicht in die Waagschale zu werfen", sagte Ebner am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Willen der Bürger in Deutschland handeln wolle, müsse Deutschland gegen den Anbau stimmen. "Wenn die Bundesregierung sich enthält, zeigt die Kanzlerin, dass sie nicht im Sinne der Menschen in Deutschland handelt." Umfragen zufolge lehnen die Deutschen Gentechnik überwiegend ab.

