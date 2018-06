Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag mit der mündlichen Verhandlung über die Frage begonnen, ob die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Christian Wulff von denn jeweiligen Bundesversammlungen 2009 und 2010 rechtmäßig gewählt wurden. Nach Auffassung des klagenden NPD-Vorsitzenden Udo Pastörs erfolgte die Aufstellung der sogenannten Wahlmänner und -frauen in zehn Bundesländern per Einheitslisten anstatt der erforderlichen Verhältniswahl.

