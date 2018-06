Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will im Kampf gegen Datenmissbrauch im Internet die Rolle von Verbraucherschützern stärken. Maas kündigte am Dienstag bei einer Konferenz zum "Safer Internet Day" in Berlin eine Gesetzesänderung an, durch die Verbraucherschutzorganisationen bei Verstößen gegen den Datenschutz Klage erheben können. Bis Ende April soll sein Ministerium einen entsprechenden Entwurf vorlegen.

