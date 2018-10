München (AFP) Hollywoodstar Matt Damon verabscheut die deutsche Küche. Dem Magazin "Playboy" sagte der 43-Jährige, "ihr Deutschen kriegt alles Mögliche gut hin - eure Motoren sind Weltklasse. Aber beim Essen klappt das nicht." Für die Dreharbeiten zu "Monuments Men" habe er sich von einer Freundin was bringen lassen. "Nur so kam ich in der deutschen Pampa zu einem großartigen Sandwich."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.