Berlin (AFP) Gegen den SPD-Innenexperten Sebastian Edathy wird wegen des Verdachts auf Kinderpornographie ermittelt. Das bestätigte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht am Dienstag in Berlin. Zuvor hatten Ermittler unterschiedlichen Medienberichten zufolge Büros und Privaträume Edathys durchsucht, der am Wochenende sein Bundestagsmandat niedergelegt hatte.

