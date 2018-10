Berlin (AFP) Die Verbraucherzentralen fordern einen besseren Schutz der Privatsphäre im Internet. Anlässlich des "Safer Internet Day" appellierte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag an die Bundesregierung, Gesetzeslücken zu schließen und in Brüssel auf die Verabschiedung der Datenschutz-Grundverordnung zu drängen. "Verbraucher müssen in Dienstleistungen und Produkte vertrauen können", erklärte die vzbv-Expertin Helga Springeneer, die für Verbraucherpolitik zuständig ist.

