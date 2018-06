Berlin (AFP) Der Handelsverband Deutschland (HDE) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollen gemeinsam mit Wissenschaftlern Wege finden, wie der Einzelhandel den Auswirkungen einer alternden Gesellschaft begegnen kann. Die Tarifpartner gründeten dazu einen Beirat, in dem sie sich zusammen mit Arbeitsforschern den Fragen einer am Alterungsprozess und an den Lebensphasen orientierten Arbeitsgestaltung widmen wollen, wie Verdi und der HDE am Dienstag in Berlin mitteilten.

