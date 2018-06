Brüssel (dpa) - Die EU-Minister wollen heute in Brüssel über die Zulassung einer neuen Genmais-Sorte entscheiden. Bei dem Treffen dürfte aber vermutlich nicht die nötige Stimmenzahl für oder gegen die Zulassung der Maissorte 1507 des US-Unternehmens Dupont Pioneer zusammenkommen. In diesem Fall entscheidet die EU-Kommission. Der zuständige EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg hat sich in der Vergangenheit für die Zulassung ausgesprochen. Deutschland will sich enthalten.

