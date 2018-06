Nach dem Volksentscheid gegen Einwanderung setzt die EU die Verhandlungen mit der Schweiz über ein bereits länger geplantes Energieabkommen aus. "Im Moment sind keine technischen Gespräche vorgesehen", sagte die Sprecherin von EU-Energiekommissar Günther Oettinger am Dienstag in Brüssel. Dies heiße aber nicht, das der Plan für ein Abkommen hinfällig sei. "Wir müssen das weitere Vorgehen im breiteren Kontext der bilateralen Beziehungen analysieren."

Die Schweizer hatten am Sonntag bei einer Volksabstimmung für eine strengere Begrenzung bei der Einwanderung gestimmt. Die EU-Außenminister kritisierten diese Entscheidung. Das Votum dürfte Auswirkungen auf bestehende Verträge mit der EU haben, die neben der Freizügigkeit auch den Zugang zum Binnenmarkt und die Zollfreiheit regeln.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hatte bereits am Montag beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel gesagt, die EU müsse jetzt über das weitere Vorgehen nachdenken. "Wir können uns Entscheidungszwängen auch nicht völlig enthalten." Steinmeier hatte mit Blick auf das institutionelle Abkommen gesagt: "Das wird natürlich im Lichte der in der Schweiz getroffenen Entscheidungen zu bewerten sein. Wir sollten das nüchtern tun."

Als Konsequenz könnten der Schweiz auch EU-Gelder für Forschung und Bildung entgehen. EU-Diplomaten haben erklärt, Brüssel könnte unter bestimmten Umständen Gelder aus dem Studenten-Austauschprogramm Erasmus Plus oder dem Forschungsprogramm Horizont 2020 einfrieren.