Los Angeles (dpa) - Die US-Filmschauspielerin Shirley Temple Black ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das berichteten übereinstimmend die US-Fernsehsender ABC und CNN unter Berufung auf Temples Agenten.

Temple sei Montagnacht (Ortszeit) in ihrem Haus im kalifornischen Woodside eines natürlichen Todes gestorben, hieß es bei CNN weiter. Temple war als Kinderstar in Filmen wie "Die kleine Prinzessin" und "Heidi" in den 1930er Jahren berühmt geworden. Bereits als Sechsjährige bekam sie 1934 einen Ehren-Oscar. Später ging Temple in die Politik und arbeitete als US-Botschafterin in Ghana und der früheren Tschechoslowakei.

Bericht CNN