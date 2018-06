Sion (SID) - Der abstiegsbedrohte Schweizer Fußball-Erstligist FC Sion hat sich von seinem französischen Trainer Laurent Roussey getrennt. Der Klub zog damit die Konsequenzen aus fünf Niederlagen in Folge und der 1:2-Pleite am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenletzten FC Lausanne-Sport. Das gab der Neunte der Super League am Dienstag bekannt.

Nachfolger wird Raimondo Ponte, zuletzt bis Sommer 2013 Trainer beim FC Lugano. Der 58-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Saisonende mit dem klaren Auftrag Klassenerhalt.