Doha (SID) - Katar, Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, hat laut einer Pressemitteilung vom Dienstag neue Richtlinien für die Arbeiter im Emirat am Persischen Golf verabschiedet. "Wir waren immer davon überzeugt, dass die WM 2022 wie ein Katalysator für Entwicklungen in Katar wirken würde, die bereits in die Wege geleitet wurden. Diese werden eine nachhaltige Wirkung auf die Arbeitsbedingungen im ganzen Land darstellen", sagte OK-Generalsekretär Hassan Al Thawadi in der offiziellen Erklärung.

Das sogenannte Supreme Committee for Delivery & Legacy, im dem Al Thawadi ebenfalls als Generalsekretär fungiert, hat in den Verträgen angeblich international anerkannte Standards für die Arbeitsbedingungen festschreiben lassen. Diese sollen die Rechte der Arbeitskräfte von der Einstellung bis zur Beendigung der Zusammenarbeit regeln.

Ob damit das berüchtigte Kafala-System, das ausländische Arbeiter teils in sklavenähnliche Verhältnisse treibt, abgeschafft ist, blieb allerdings zunächst offen. Mit der zweiseitigen Pressemitteilung reagierte Katar am Dienstag auf die wiederholte internationale Kritik an den Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland von 2022.

Wiederholt hatte es in den letzten Monaten Medienberichte über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in Katar bei den zahlreichen Bauten gegeben. Dabei sollen in den beiden vergangenen Jahren laut des britischen Guardian 382 Gastarbeiter allein aus Nepal ums Leben gekommen sein.

Laut Darstellung der Katerer habe das Arbeitsministerium nun die Anzahl der Arbeitsinspektoren um 30 Prozent erhöht. Dabei seien 11.500 Kontrollen vor Ort durchgeführt worden, eine Klassifizierung von 306 Unternehmen sei vorgenommen worden.

Klare Regeln sollen auch in Bezug auf die Einhaltung der Lohnzahlungen und -Höhe und der Unterkünfte der Arbeiter aufgestellt und auch überprüft werden. Unternehmen, die sich nicht an die vorgegebenen und vereinbarten Arbeitsstandards halten, soll im drastischsten Fall gekündigt werden können.