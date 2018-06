London (AFP) Die britische Großbank Barclays will in diesem Jahr 10.000 bis 12.000 Arbeitsplätze streichen. In Großbritannien seien rund 7000 Stellen betroffen, sagte Bankchef Antony Jenkins am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Die britischen Mitarbeiter, die ihren Job verlieren würden, seien bereits informiert worden. Weltweit beschäftigte Barclays zuletzt rund 139.000 Menschen.

