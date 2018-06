Genf (dpa) - Der UN-Vermittler Lakhdar Brahimi ist unzufrieden mit dem Tempo der syrischen Friedensverhandlungen. Brahimi sagte in einer Verhandlungspause in Genf: "Ich rufe alle dazu auf, sich zu beeilen - mit Ausnahme derjenigen, die Menschen töten." Die Menschen in dem Bürgerkriegsland wollten, dass dieser Alptraum so schnell wie möglich endet. Nur um einige hundert Menschen aus der belagerten Altstadt von Homs herauszuholen und den Hungernden dort etwas Nahrung zu bringen, sei sechs Monate verhandelt worden, sagte Brahimi weiter.

