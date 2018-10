Rehburg/Hannover (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Hannover hat gegen den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei Durchsuchungen einer Wohnung und von Büroräumen sei Beweismaterial gesichtet und sichergestellt worden.

Das erfuhr die dpa am Dienstag aus Ermittlerkreisen. Edathy wies den in Medienberichten erhobenen Vorwurf auf Besitz von Kinderpornografie zurück. "Die öffentliche Behauptung, ich befände mich im Besitz kinderpornografischer Schriften bzw. hätte mir diese verschafft, ist unwahr", erklärte er auf seiner Facebook-Seite.

"Ich gehe davon aus, dass die Unschuldsvermutung auch für mich gilt. - Ein strafbares Verhalten liegt nicht vor", hieß es weiter. Der 44-jährige Innenpolitiker hatte am Freitag überraschend sein Bundestagsmandat niedergelegt und gesundheitliche Gründe dafür angegeben. Die dpa erfuhr am Dienstag aus dem Bundestag, dass der SPD-Politiker schon seit Beginn des Jahres krankgeschrieben sei.

Durchsucht wurden am Montag die Wohnung Edathys in Rehburg am Steinhuder Meer und Büroräume in Nienburg und Stadthagen. Darüber hatte zunächst die Nienburger Zeitung "Die Harke" berichtet. Sie nannte auch den Verdacht auf Besitz von kinderpornografischem Material und bezog sich dabei auf SPD-Kreise in Niedersachsen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte die Ermittlungen gegen Edathy, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. "Zum Hintergrund der Ermittlungen kann ich derzeit nichts sagen. Ich gebe keine weiteren Stellungnahmen im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen ab", sagte Behördensprecherin Kathrin Söfker. Für den Tagesverlauf seien keine weiteren Stellungnahmen und auch keine Pressekonferenz geplant.

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte sich noch vor der Erklärung Edathys erschüttert gezeigt. "Die genannten Gründe, Verdacht auf Besitz von Kinderpornografie, sind schwerwiegend", sagte Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht in Berlin mit Blick auf den Zeitungsbericht. "Ich gebe zu, ich bin zutiefst bestürzt." Der niedersächsische SPD-Generalsekretär Detlef Tanke erklärte: "Die gegen Sebastian Edathy geäußerten Vorwürfe wiegen schwer und müssen sorgfältig, schnell und umfassend aufgeklärt werden."

Der SPD-Politiker hatte sich vor allem als Vorsitzender des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu den Pannen bei den Ermittlungen zur Mordserie der rechtsextremen NSU Ansehen erworben. Er war seit 1998 Mitglied des Bundestags. Ein wichtiges Anliegen ist Edathy die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2013 gewann der SPD-Politiker den Wahlkreis Nienburg II/Schaumburg mit 44,6 Prozent der Erststimmen.