Gütersloh (dpa) - Den Doppelmord vom Heiligabend in Gütersloh soll ein 28 Jahre alter Bekannter der Familie begangen haben. Der Mann aus Verl sei zunächst überwacht und gestern Morgen festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Man habe DNA-Spuren des Mannes am Tatort gefunden. Der Beschuldigte schweige. Das Amtsgericht habe Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Unklar sei allerdings noch das Motiv, räumten die Ermittler ein. Eine 74-jährige Ärztin und ihr drei Jahre älterer Bruder waren an Heiligabend in ihrem Haus erstochen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.