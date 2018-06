Frankfurt/Main (dpa) - Sebastian Vettel wünscht seinem Herzensclub Eintracht Frankfurt eine sorgenfreie Restsaison.

"In der Bundesliga, dem Hauptgeschäft, wünsche ich mir eine super Rückrunde, so dass man am Ende nicht zittern muss", sagte der Formel-1-Weltmeister in einem Interview auf bundesliga.de. Zudem soll der hessische Traditionsclub "vor allem nach so einer fantastischen Vorrunde in der Europa League" international auch weiter vertreten bleiben. Schalke und Wolfsburg traut der viermalige Champion in der Rückserie Überraschungen zu.

Der 26-jährige Heppenheimer würde gerne viel öfter die Spiele der Eintracht vor Ort verfolgen. "Am liebsten würde ich natürlich jedes Wochenende im Stadion sitzen", sagte der Red-Bull-Pilot. Vettel hält sich aber regelmäßig über die Bundesliga auf dem Laufenden. "Wenn ich am Wochenende Zuhause bin, dann im Fernsehen, sonst übers Internet oder Telefon, so dass man die neusten Ergebnisse immer live mitbekommt", erzählte der bekennende Eintracht-Fan knapp fünf Wochen vor dem Saisonstart der Formel 1 am 16. März in Australien.

