Baden-Baden (dpa) - Rapper Materia ist mit seinem neuen Album an der Spitze der Charts eingestiegen. Der 31-jährige Berliner landete mit "Zum Glück in die Zukunft II" direkt auf Platz eins, wie Media Control GfK in Baden-Baden mitteilte.

Peter Maffay rutschte mit "Wenn das so ist" auf die zwei, an Position drei steht - wie in der Vorwoche - Schlagersängerin Helene Fischer mit "Farbenspiel".

Zweitbester Neueinsteiger ist die niederländische Metalband Within Temptation, die mit "Hydra" auf der vier landete.

Keine Bewegung dagegen an der Spitze der deutschen Single-Charts. Zum fünften Mal steht Grammy-Preisträger Pharrell Williams mit dem Song "Happy" auf dem ersten Platz. Von der drei auf die zwei kletterte Ed Sheeran mit dem "Hobbit 2"-Song "I See Fire". Helene Fischer liegt mit "Atemlos durch die Nacht" auf dem dritten Platz.

Der höchste Neueinsteiger ist Sam Smith mit seiner Single "Money On My Mind" auf Rang 14. Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.