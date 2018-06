Stockholm (dpa) - Die schwedische Jazzsängerin Alice Babs ist am Dienstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau.

Babs trat in den Jahren um 1960 gemeinsam mit ihrem Landsmann Svend Asmussen und dem Dänen Ulrik Neumann unter dem Namen "The Swe-Danes" auf und gelangte als Schlagersängerin auch in Deutschland zu Bekanntheit. Später arbeitete sie mit dem Jazzmusiker Duke Ellington zusammen. 2012 erlitt die Sängerin und Schauspielerin der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" zufolge einen Schlaganfall. Im vergangenen Sommer soll ihre Familie erklärt haben, Babs leide an Alzheimer.

Bericht in Dagens Nyheter/schwedisch