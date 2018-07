Sotschi (dpa) - Die deutsche Mannschaft kann bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi heute auf die dritte Goldmedaille hoffen. Rodlerin Natalie Geisenberger geht als Führende in die letzten beiden Läufe. Teamkollegin Tatjana Hüfner visiert Silber an. Denise Herrmann und Josef Wenzl rechnen sich im Langlauf-Sprint Chancen aus. Bei der Olympia-Premiere der Skispringerinnen zählt Carina Vogt zu den aussichtsreicheren Kandidatinnen. Eisschnellläuferin Jenny Wolf hofft zum Karriereende über 500 Meter auf eine vordere Platzierung.

