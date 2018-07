Sotschi (dpa) - Die deutsche Mannschaft kann bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi heute auf die dritte Goldmedaille hoffen. Rodlerin Natalie Geisenberger geht als Führende in die letzten beiden Läufe. Teamkollegin Tatjana Hüfner visiert Silber an. Denise Herrmann und Josef Wenzl rechnen sich im Langlauf-Sprint Chancen aus. Maria Höfl-Riesch war gestern erneut Olympiasiegerin in der alpinen Super-Kombination geworden. Sie gewann vor Nicole Hosp aus Österreich und der Amerikanerin Julia Mancuso.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.