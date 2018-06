Sotschi (dpa) - Natalie Geisenberger ist in der Gold-Spur geblieben. Mit dem Riesenvorsprung von mehr als einer Sekunde verwies die überragende Bayerin Vancouver-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner auf den Silberrang und krönte sich zur Rodel-Queen von Krasnaja Poljana.

Während Geisenberger am vierten Wettkampftag der Winterspiele das dritte deutsche Gold einfuhr, platzten andere Medaillenträume in Sotschi wie Seifenblasen.

Langläuferin Denise Herrmann scheiterte bei ihrem Anlauf zu olympischem Edelmetall im Sprint-Halbfinale, Eissprinterin Jenny Wolf kam über 500 Meter nur auf Platz sechs. Gar ein Debakel erlebten die Biathletinnen im Verfolgungsrennen. Als Beste des Quartetts kam Evi-Sachenbacher-Stehle als 27. ins Ziel. "Ich kann mich nicht erinnern, dass eine deutsche Mannschaft so eine Packung bekommen hat", sagte Damen-Bundestrainer Gerald Hönig ratlos.

Nach 24 von 98 Entscheidungen halten allein die Rodler das deutsche Team in der Spitzengruppe der Länderwertung. Mit drei Mal Gold und einmal Silber ist das Team in dem von Norwegen (4/3/4) angeführten Medaillenspiegel Vierter. Gold im Langlauf-Sprint sicherten sich die Norweger Maiken Caspersen Falla und Ola Vigen Hattestad. Olympiasiegerin im 500-Meter-Eisschnelllauf wurde die Südkoreanerin Lee Sang Hwa. Das Verfolgungsrennen der Biathletinnen über 10 Kilometer entschied die Weißrussin Darja Domratschewa für sich. In der ersten Entscheidung des Tages hatte die Kanadierin Dara Howell bei der Olympia-Premiere im Ski-Slopestyle Gold gewonnen.

Herrmanns Traum von einer Medaille im Freistilsprint endete im Halbfinale, wo die Oberwiesenthalerin mit Platz vier erstmals in diesem Winter den Sprung in einen Endlauf verfehlte. Eine Runde zuvor hatte sich die Weltcup-Führende noch bärenstark präsentiert. Hanna Kolb und Tim Tscharnke scheiterten im Viertelfinale, der hoch gehandelte Josef Wenzl sogar bereits in der Qualifikation. Für die 17 Jahre alte Ski-Freestylerin Lisa Zimmermann und Snowboarder Johannes Höpfl im Halfpipe-Wettbewerb war Olympia ebenfalls schnell vorbei.

Platz 27, 29, 30 und 40! Vier Jahre nach dem Gold-Triumph von Magdalena Neuner in der Verfolgung von Whistler Mountain erlebten die Biathletinnen in der Loipe von Krasnaja Poljana ein wahres Fiasko. "Das reißt mich runter, meine Güte", meinte Coach Hönig konsterniert. Erstmals seit der Aufnahme der Verfolgung in das Olympia-Programm 2002 gab es kein deutsches Edelmetall. Auch Jenny Wolfs letztes olympisches 500-Meter-Rennen ging ohne Erfolgserlebnis zu Ende. Nach schlechtem ersten Durchgang reichte es im Eissprint mit 75,67 Punkten nur zum sechsten Rang. Ihre Teamkollegin Judith Hesse wurde nach zwei Fehlstarts im ersten Lauf disqualifiziert.

Deutschlands Curler kassierten schon die zweite Niederlage. Das Team um Skip John Jahr verlor im zweiten Vorrundenspiel mit 6:7 gegen Großbritannien. Zuvor hatten sich die Hamburger bei ihrer Olympia-Premiere den kanadischen Goldmedaillengewinnern von Vancouver mit 8:11 geschlagen geben müssen.

Die Eishockey-Auswahl der Frauen verpasste den Einzug ins olympische Viertelfinale. Das Team von Bundestrainer Peter Kathan verlor auch das zweite Vorrundenspiel gegen Schweden mit 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) und blieb damit punktlos. Weil Russland am Abend mit 2:1 gegen Japan gewann, sind die Gastgeberinnen ebenso wie die Schwedinnen in der Tabelle nicht mehr von den Deutschen einzuholen.