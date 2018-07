Krasnaja Poljana (dpa) - Medaillen-Kandidatin Denise Herrmann sowie Hanna Kolb und Tim Tscharnke stehen bei den olympischen Langlauf-Wettbewerben in Krasnaja Poljana im Viertelfinale des Freistil-Sprints. Die Weltcup-Führende Herrmann schaffte in der Qualifikation die achtschnellste Zeit. Auf Platz 30 zog Hanna Kolb gerade noch in die K.o.-Runde ein. Tscharnke beendete die Ausscheidung bei den Männern auf Platz 28. Probleme bereitete den Langläufern in der Qualifikation vor allem die Abfahrt, auf der sich zahlreiche Stürze ereigneten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.