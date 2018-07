Krasnaja Poljana (dpa) - Für Langläuferin Denise Herrmann ist der Medaillentraum im Halbfinale des olympischen Freistilsprints geplatzt.

Die 25-Jährige aus Oberwiesenthal belegte in Krasnaja Poljana in ihrem Halbfinale nur den vierten Platz und verpasste erstmals in dieser Saison den Sprung in den Endlauf. Den fünften Viertelfinal-Lauf hatte die Weltcup-Führende aus Oberwiesenthal noch souverän vor Vancouver-Siegerin Marit Björgen aus Norwegen gewonnen.

Hanna Kolb und Tim Tscharnke waren bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Die 22-Jährige aus Buchenberg belegte in dem von der Norwegerin Maiken Caspersen Falla gewonnenen ersten Viertelfinal-Lauf nur den sechsten Platz.