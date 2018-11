Peshawar (AFP) Bei einem Bombenangriff auf ein Kino im unruhigen Nordwesten Pakistans sind am Dienstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Bei dem Anschlag mit mindestens zwei Sprengsätzen auf das Schama-Kino in Peshawar habe es zudem 16 Verletzte gegeben, teilte die Sicherheitskräfte mit. Erst vor elf Tagen hatte es in Peshawar einen ähnlichen Angriff auf ein anderes Kino gegeben. Das Schama ist dafür bekannt, unter anderem auch Pornos zu zeigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.