Moskau (AFP) Russland hat den Entwurf einer UN-Resolution zu Hilfslieferungen für die Opfer des Bürgerkriegs in Syrien als "völlig inakzeptabel" zurückgewiesen. Der Entwurf, der Russland vorgelegt worden sei, sei "einseitig" und enthalte ein Ultimatum an die syrische Regierung, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau. Damaskus werde mit der Verhängung von Sanktionen gedroht, sollte es den Hilfsorganisation nicht binnen zwei Wochen Zugang gewähren.

