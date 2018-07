Genf (AFP) Am Matterhorn sind die Überreste eines seit 34 Jahren vermissten englischen Bergsteigers entdeckt worden. Ein Hubschrauberpilot habe die menschlichen Knochen im August 2013 am Fuß der Nordwand des 4478 Meter hohen Berges im Schweizer Kanton Wallis entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einem Abgleich mit einer Liste der rund 280 Bergsteiger, die seit 1926 vermisst gemeldet wurden, sei es mittels eines DNA-Tests gelungen, die Überreste als die eines im Dezember 1979 vermisst gemeldeten 27-jährigen Briten zu identifizieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.