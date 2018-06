Seoul (AFP) Hochrangige Vertreter der Regierungen von Nord- und Südkorea werden am Mittwoch in dem Grenzort Panmunjom zu einem Treffen zusammenkommen. Die Gespräche würden sich um "wichtige Themen" drehen, teilte der Sprecher des südkoreanischen Ministeriums für Wiedervereinigung, Kim Eui Do, am Dienstag mit. Demnach wird es bei dem seltenen Treffen auch um die anstehende Zusammenkunft von Familienangehörigen gehen, die seit dem Korea-Krieg getrennt sind.

