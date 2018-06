Damaskus (AFP) Die Evakuierungsaktion für Zivilisten in der umkämpften syrischen Stadt Homs ist nach Angaben örtlicher Behörden vorübergehend ausgesetzt worden. Grund seien "logistische und technische Gründe", sagte Provinzgouverneur Talal Barasi am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Am Dienstag würden keine Zivilisten mehr aus der Stadt und Hilfsgüter in die von der syrischen Armee belagerten Viertel von Homs gebracht.

