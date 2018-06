Bangkok (AFP) In Thailand können Millionen Bürger Ende April nachträglich zur Wahl gehen, nachdem die Opposition beim regulären Abstimmungstermin Anfang Februar rund zehn Prozent der Lokale blockiert hatte. Die Behörden setzten am Dienstag den 20. und den 27. April als Nachwahltermine fest. Fraglich bleibt allerdings, wie mit 28 Wahlkreisen umgegangen werden soll, in denen Regierungsgegner die Registrierung verhindert hatten und wo es deswegen keine regulären Kandidaten gibt.

