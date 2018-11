Washington (AFP) Das US-Repräsentantenhaus hat die Freiheitsrechte der ukrainischen Bevölkerung untermauert. In einer am Montag (Ortszeit) mit 381 gegen zwei Stimmen angenommenen Resolution erinnerte das Repräsentantenhaus an die "demokratischen und europäischen" Hoffnungen des ukrainischen Volkes und dessen "Recht, seine Zukunft frei, ohne Einschüchterung und Angst zu bestimmen".

