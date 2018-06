Washington (AFP) Die Schauspielerin Lena Dunham, deren TV-Serie "Girls" in den USA große Erfolge feiert, hat für den Herbst das Erscheinen ihres ersten Buches angekündigt. Die 27-Jährige verbreitete am Montag über ihren Twitter-Account, das Buch werde unter dem Titel "Not That Kind of Girl" am 7. Oktober erscheinen.

