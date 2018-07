Washington (AFP) Die "Washington Post" hat auf ihrer Internetseite am Montag ein Video veröffentlicht, das die Festnahme des mutmaßlichen libyschen Al-Kaida-Mitglieds Abu Anas al-Libi zeigen soll. Auf den unscharfen Schwarz-Weiß-Aufnahmen sei ein US-Kommandoeinsatz am frühen Morgen des 5. Oktober 2013 mitten in Libyens Hauptstadt Tripolis zu sehen, berichtete die Zeitung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.