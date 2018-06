Washington (AFP) Die neue Chefin der US-Notenbank Federal Reserve, Janet Yellen, will an der bisherigen Geldpolitik des Hauses festhalten. Sie sei an der Entwicklung des Vorgehens beteiligt gewesen und fest vom eingeschlagenen Weg überzeugt, sagte Yellen am Dienstag laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus. Die Fed werde wie geplant ihre umfangreichen Konjunkturspritzen zurückfahren, dabei aber den Arbeitsmarkt genau im Auge behalten. Dieser sei "von einer vollständigen Erholung weit entfernt".

