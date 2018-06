New York (AFP) Die neue Chefin des US-Autobauers General Motors (GM), Mary Barra, wird in diesem Jahr 14,4 Millionen Dollar (10,6 Millionen Euro) verdienen. Damit bekomme sie 60 Prozent mehr als ihr Vorgänger, teilte das Unternehmen am Montag mit. Barra erhalte 1,6 Millionen Dollar Grundgehalt, 2,8 Millionen Dollar an kurzfristigen Boni und zehn Millionen Dollar an langfristigen Boni.

