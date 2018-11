New York (AFP) Der Rekordvergleich zwischen der Großbank JPMorgan und dem US-Justizministerium soll gerichtlich überprüft werden. Die finanzmarktkritische Nichtregierungsorganisation Better Markets reichte am Montag Klage bei einem Bundesgericht in Washington ein. Sie will erreichen, dass die im November geschlossene Vereinbarung, laut der JPMorgan die Rekordsumme von 13 Milliarden Dollar (9,5 Milliarden Euro) zahlen soll, vorerst nicht umgesetzt wird. Dies soll bis zu einer gerichtlichen Prüfung des Vorgangs gelten.

