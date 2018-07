Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Shirley Temple ist Medienberichten zufolge tot. Temple sei am späten Montagabend im Alter von 85 Jahren gestorben, berichteten die Sender ABC News und CNN am Dienstag unter Berufung auf ihre Agentin. Demnach starb Temple, einer der größten Kinderstars der Filmgeschichte, im Kreis ihrer Familie in ihrem Haus in Kalifornien eines natürlichen Todes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.