Offenbach (dpa) - Heute fällt anfangs vor allem Richtung Osten sowie im Bereich der Mittelgebirge noch etwas Regen, im Bergland bzw. an den Alpen auch Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach meldet.

Später lockern auch dort, wie im übrigen Deutschland, die Wolken vorübergehend auf und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Im Westen und Nordwesten ziehen im Tagesverlauf jedoch wieder dichtere Wolken ins Land, die nachfolgend Regen, im höheren Bergland auch Schnee bringen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad an der Ostsee und 11 Grad am Oberrhein. Im Bergland werden um 3 Grad erwartet. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus Südwest. Im Westen und Nordwesten frischt er nachmittags und abends deutlich auf und dreht auf Süd. Im Bergland und an der Nordseeküste muss mit einzelnen Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht zu Mittwoch breiten sich die Niederschläge unter Abschwächung weiter nach Südosten aus. Die Schneefallgrenze sinkt etwas ab und liegt bei etwa 300 bis 500 m. Im Osten und äußersten Südosten bleibt es meist trocken. Auch im Nordwesten bzw. Norden können die Wolken zum Morgen hin wieder auflockern. Vereinzelt können dort aber auch noch kurze Schauer fallen.

Die Tiefstwerte liegen in der Nordhälfte bei 4 bis 0 Grad und in der Südhälfte zwischen +2 und -4 Grad. In einigen Alpentälern kann es auch kälter werden. Bevorzugt südlich der Mittelgebirge besteht Glättegefahr. Der Wind weht anfangs im Westen und Norden in Böen stark bis steif, im Bergland stürmisch aus Südwest, später abnehmend.

Deutscher Wetterdienst