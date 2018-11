Köln (dpa) - Toyota ruft wegen eines Softwarefehlers weltweit 1,9 Millionen Hybrid-Fahrzeuge vom Typ Prius III in die Werkstätten. Bei wiederholt starker Beschleunigung könne es zu einer Überlastung der Hybrid-Regelelektronik kommen, teilte der Autobauer in Köln mit. In Deutschland seien gut 13 000 Autos betroffen. Bei einem Fehler leuchteten Warnanzeigen auf und das Fahrzeug schalte in ein Notlaufprogramm mit reduzierter Antriebsleistung um. Weltweit wurden 400 Fälle gemeldet.

