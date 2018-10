Sarajevo (AFP) In Bosnien haben am Dienstag erneut hunderte Demonstranten gegen die Regierung und für vorgezogene Neuwahlen demonstriert. Am Regierungssitz in Sarajevo und in anderen Städten des Landes verschafften die über Arbeitslosigkeit und Verelendung verärgerten Demonstranten ihrem Unmut Luft. Ministerpräsident Nermin Niksic äußerte Verständnis für den Volkszorn und die Rücktrittsforderungen, warnte aber auch, dass seine Demission und die des Kabinetts "eine Lähmung" der kroatisch-muslimischen Gemeinschaft bedeuten würde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.