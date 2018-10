Melbourne (dpa) - Eine Frau hat in der australischen Stadt Melbourne während einer Polizei-Verfolgungsjagd ein Kind zur Welt gebracht. Am frühen Mmorgen hatte ein Autofahrer eine Polizeikontrolle ignoriert und war einfach weitergefahren, teilte die Polizei des Bundesstaats Victoria mit. Die Polizei nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf. Was die Beamten nicht wussten: Auf dem Rücksitz des flüchtigen Autos gebar die Frau des Fahrers gerade ihr Baby. Die Verfolgungsjagd endete vor der Notaufnahme des Danedong-Krankenhauses.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.