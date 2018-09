Peking (AFP) Nicht ganz pünktlich zum Valentinstag haben liebeskranke Matrosen an Bord des chinesischen Eisbrechers "Xue Long" Flaschen mit Liebesbotschaften in die unberührte Antarktis geworfen. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, versenkten zehn Besatzungsmitglieder in weißen Uniformen am Dienstag die birnenförmigen Glasbehälter im eiskalten Meereswasser. Auf einem Foto war eine der Flaschen mit einem Zettel und dem Namen eines Paares sowie dem Zusatz "Ewige Liebe" zu sehen.

