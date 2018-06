Potsdam (dpa) - Der Software-Riese SAP hat in Potsdam ein Entwicklungszentrum für neue Computertechnologien eröffnet.

"Potsdam ist hierfür ein guter Ort, denn kluge Köpfe kommen nicht unbedingt in die SAP-Zentrale nach Walldorf", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Hasso Plattner, am Mittwoch in Potsdam.

SAP möchte mit dem neuen Standort unter anderem fähigen Nachwuchs aus dem Großraum Berlin anlocken. Bis zu 150 Angestellte könnten dort künftig arbeiten. Der Software-Konzern hat sich das neue Zentrum nach eigenen Angaben 17,5 Millionen Euro kosten lassen, das Land Brandenburg schoss 2,7 Millionen Euro zu.