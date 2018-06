Berlin (AFP) Der SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat die Gewerkschaften zur Zurückhaltung bei Lohnforderungen aufgerufen. Zwar müsse sich "gute Arbeit lohnen und existenzsichernd" sein, doch "andererseits müssen Produktivität und Lohnhöhe korrespondieren, damit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten bleibt", schreibt Gabriel nach einem Bericht des Düsseldorfer "Handelsblatts" in seinem Jahreswirtschaftsbericht, der am Mittwochmittag in Berlin vorgestellt werden soll. Zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Dienst eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent gefordert.

