Berlin (AFP) Die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen im Mittelmeer könnte womöglich von Schiffen der Bundeswehr abgesichert werden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte am Mittwoch in Berlin Überlegungen, wonach die Bundeswehr in den kommenden Monaten die Sicherung des US-Schiffes übernehmen könnte, auf dem die Chemiewaffen unschädlich gemacht werden sollen. Gespräche über mögliche Schutz-Eskorten für das US-Schiff liefen derzeit, unter anderem unter Beteiligung der russischen und der Bundesregierung. Die Beratungen seien aber noch "in einer sehr frühen Phase".

