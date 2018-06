Düsseldorf (AFP) Am Flughafen Düsseldorf ist am Donnerstag wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals mit Einschränkungen zu rechnen. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch in Düsseldorf mit. 120 Beschäftigte des Abfertigungs-Unternehmens Aviapartner würden am Morgen ihre Arbeit niederlegen. Zwischen vier Uhr und 13.30 Uhr müsse mit Auswirkungen auf den Flugverkehr gerechnet werden. Nach Angaben der Gewerkschaft werden etwa 80 Flüge diverser Fluglinien betroffen sein.

